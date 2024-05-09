Вінгер Ліверпуля з Монтевідео Лусіано Родрігес наступний сезон може розпочати в чемпіонаті Іспанії.

Жирона перебуває за крок від підписання 20-річного уругвайця. Сторони вже домовилися про контракт на п'ять сезонів, повідомляє Сезар Луїс Мерло.

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За інформацією журналіста, Лусіано Родрігес заради переїзду в Іспанію відмовив Рівер Плейт. Жирона готова заплатити 15 млн євро за 70% прав на гравця. Слід зауважити, що це рівно удвічі більше, ніж нинішній трансферний рекорд каталонців – 7,5 млн за Артема Довбика.

Зауважимо, що основна позиція Родрігеса – правий вінгер, де в Жироні грає Віктор Циганков. Однак уругваєць також може закрити лівий фланг атаки. Це для команди Мічела більш актуально, адже влітку вона втратить Савіо.

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