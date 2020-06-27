Головні новини футболу 26 червня: Ребров накинув оком на форварда Шахтаря, Львів втратив фінал Кубка України

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 26 червня.

Україна

УАФ офіційно перенесла фінал Кубка України зі Львова та затвердила нове місце проведення матчу. УПЛ прийняла рішення щодо перенесених матчів Карпат – відомі дати та місця проведення поєдинків. УЄФА змінив розклад поєдинків для збірної України в Лізі націй.

Кривбас може повернутись на футбольну карту України – Володимир Зеленський розпорядився реанімувати клуб. Європейський клуб полює на форварда Шахтаря. Динамо потребує підсилення: капітан із Ліги чемпіонів, бомбардир за три мільйони і ще 4 кандидатури для Суркіса.

Наставник Волині здав два позитивні тести на коронавірус і розповів про свій стан після зараження. УАФ отримає від ФІФА щонайменше 1,5 мільйона доларів на боротьбу з наслідками COVID-19.

Наші за кордоном

Ференцварош готується до втрати Зубкова – клуб Реброва цікавиться ще одним українцем із Шахтаря. Мар'ян Швед повернувся в Україну – батько екс-лідера Карпат розповів про плани футболіста.

Олександр Зінченко в матчі проти Челсі не вразив навіть на фоні фіаско конкурента і вперше за 3 роки залишився без чемпіонства. Руслан Маліновський потрапив до символічної збірної 27-го туру Серії А. Українець отримав похвалу від знаменитого тренера.

Ювентус знищив Лечче – Євген Шахов провів повний матч і привіз гол, але класно виглядав до перерви.

Європа

Роберт Лєвандовскі визнаний найкращим гравцем сезону в Бундеслізі. Ашраф Хакімі визначився з новим клубом – Реал мусить погодитися на продаж. Гарет Бейл остаточно посварився із Зінедіном Зіданом.

Помер екс-тренер Арсенала, який вигравав чемпіонат Англії перед початком епохи Венгера.

30 років очікування, "штурм" Енфілда та нульова соціальна дистанція – як Ліверпуль святкував титул. СРСР розвалювався, Саккі брав Європу, поява "Сімпсонів" – яким був світ, коли Ліверпуль попередній раз став чемпіоном.