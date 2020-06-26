СРСР розвалювався, Саккі брав Європу, поява "Сімпсонів" – яким був світ, коли Ліверпуль попередній раз став чемпіоном

28 квітня 1990-го Ліверпуль виграв черговий титул чемпіона Англії. Тоді навіть найбільші ненависники не могли подумати, що мерсисайдці 30 років чекатимуть наступної перемоги в англійській першості. Юрген Клопп зробив те, про що мріяло ціле покоління фанів.

Ліверпуль домінував у англійському футболі 70-х і 80-х, збираючи чемпіонства частіше, ніж всі інші клуби ліги разом взяті. У сезоні 1989/90 Кенні Далгліш привів "червоних" до титулу в статусі граючого тренера (виходив на поле у 39).

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Манчестер Юнайтед провів одну з найгірших кампаній під керівництвом Алекса Фергюсона і фінішував 13-м з від'ємною різницею голів. Віце-чемпіоном стала Астон Вілла, а найкращим бомбардиром сезону – Гарі Лінекер, з яким Тоттенхем обійшов попереднього чемпіона Арсенал.

Англійський футбол тоді варився сам у собі – клуби отримали 5-річну заборону на участь у турнірах УЄФА через Ейзельську трагедію. Термін колективного бану якраз завершувався, але Ліверпуль мав строгіше покарання й ще рік мусив відсидіти без Кубка чемпіонів.

Найсильнішими на континенті були італійські команди. Мілан Арріго Саккі виграв Кубок чемпіонів, Ювентус з Олександром Заваровим здобув Кубок УЄФА, а Сампдорія перемогла в Кубку володарів кубків. Реал взяв 25-й титул чемпіона Іспанії, Баварія звично виграла Бундеслігу, а Марадона привів Наполі до тріумфу в Серії А.

Ювентус зробив Роберто Баджо найдорожчим футболістом світу, викупивши його у Фіорентини за суму, еквівалентну 8 мільйонам фунтів. До сьогодні цей рекорд побили 16 разів.

ФРН тріумфувала на чемпіонаті світу 1990, обігравши у фіналі Італію. Капітан німців Лоттар Маттеус отримав у тому році "Золотий м'яч", а Німеччина – возз'єдналася. Впала Берлінська стіна, завершувалася "холодна війна".

Розвалювався СРСР – Україна через рік мала стати незалежною (а ще через 28 років у Києві відкрився офіційний фан-клуб Ліверпуля, в якому багато хто не пам'ятав останнього чемпіонства улюбленого клубу, а дехто тоді ще й не народився).

Легендарна Маргарет Тетчер добувала останні місяці на чолі британського уряду. Нельсона Манделу випустили з ув'язнення – ПАР відходила від апартеїду. Китай і близько не був такою силою в економіці, як тепер.

Світ побачили культові "Сімпсони", вийшов на екрани знаменитий телесеріал "Твін Пікс", вперше показали стрічку "Сам удома". У топі британського чарту опинилася Мадонна з піснею Vogue, молодь шаленіла від нових хітів Depeche Mode – Personal Jesus, Enjoy the Silence. Модно було носити вуса – зокрема, й серед футболістів.

Життя кипіло без Інтернету. Люди бігли по ранкову газету, щоб дізнатися, як завершився матч. Фани в інших країнах наступного дня чекали новин, аби отримати звістку про чемпіонство Ліверпуля. Ніхто не мав смартфонів, а компанія Microsoft якраз випустила Windows 3.0, що вважалося великим проривом. Facebook і Twitter ще не були навіть у планах.

Все дуже змінилося з моменту попереднього чемпіонства Ліверпуля. Населення Землі зросло на 2,3 мільярда осіб, з'явилися 33 нові країни, випустили 19 моделей iPhone. Почали використовувати валюту євро – до Великобританії вона так і не дійшла, натомість сама Великобританія оформила Brexit.

Серйозних змін зазнав футбол: реформи правил для воротарів, "золоті" та "срібні" голи, прихід в індустрію космічних грошей, впровадження VAR... Ліверпуль зараз виграв вже не просто чемпіонат Англії, а Прем'єр-лігу – найпопулярнішу та найелітнішу першість світу.

З 1990-го "червоних" очолювали 8 різних тренерів, які до вчорашнього дня вигравали що завгодно (Кубок Англії, Кубок Ліги, Лігу чемпіонів, Кубок УЄФА) тільки не АПЛ. Найближче підібрався Брендан Роджерс – у сезоні 2013/14 все вирішило епічне падіння Стівена Джеррарда. 6 клубів стали чемпіонами Прем'єр-ліги раніше за Ліверпуль, а Алекс Фергюсон скинув "скаузерів" з їхнього "клятого сідала", встановивши епоху домінації Манчестер Юнайтед.

І от зараз, через майже 11 тисяч днів, Юрген Клопп повернув Ліверпуль у чемпіонське сідало, Юрген Клопп знову надягнув на Ліверпуль англійську корону, Юрген Клопп офіційно зробив Ліверпуль найсильнішою командою АПЛ.

Коли "червоні" підіймали над головою трофей у 1990-му, нинішній капітан Джордан Хендерсон (як і 85% команди) ще не народився, а 22-річний правий захисник Юрген Клопп якраз переходив у Майнц – мабуть, головний клуб у його житті. Тепер вони подарували довгоочікуване щастя Ліверпулю та сім'ї "скаузерів" по всьому світу.

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