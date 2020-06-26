Швед повернувся в Україну – батько екс-лідера Карпат розповів про плани футболіста

Вінгер збірної України та шотландського Селтіка Мар'ян Швед підтримує фізичну форму самостійно.

"Мар'ян повернувся в Україну і зараз перебуває вдома. Він підтримує форму самостійно, поки команда на вимушеній відпустці. Потім він повернеться до Шотландії і буде готуватися разом з одноклубниками.

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Йому 22 роки, він був у європейських топ-клубах, є кандидатом в національну збірну, тому у нього все буде добре, попереду на нього чекає хороша кар'єра. Що стосується розмов навколо можливого відходу Мар'яна в інші клуби, цим питанням більше володіє агентство Олега Смалійчука. Думаю, незабаром настане ясність", – сказав Василь Швед – батько футболіста – у коментарі Meta-ratings.

Нагадаємо, що сезон 2019/20 став не дуже вдалим для Мар'яна Шведа. В активі українця лише 3 матчі за Селтік в усіх турнірах, у яких забив 1 м'яч. Раніше в ЗМІ повідомлялося про те, що в новому сезоні Швед може перейти в інший клуб на правах оренди. Серед претендентів на українця називають Карпати, Олександрію та угорський Ференцварош.

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