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Фенербахче полює на форварда Шахтаря Кайоде

20:37 - Читать на русском
Фенербахче полює на форварда Шахтаря Кайоде
Оларенваджу Кайоде / Фото ФК Шахтар

Нападник Шахтаря Оларенваджу Кайоде може приєднатись до турецького гранда.

Фенербахче має намір підсилити атакувальну ланку форвардом Шахтаря Оларенваджу Кайоде, повідомляє Fotospor.

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27-річний нігерієць проводить нинішній сезон у турецькій Суперлізі, захищаючи на правах оренди місцевий Газішехір. У поточному розіграші чемпіонату Туреччини Кайоде провів 24 матчі, в яких відзначився 9-ма голами та 7-ма асистами.

Раніше, ЗМІ "сватали" на посаду головного тренера Фенербахче українського фахівця Сергія Реброва, який наразі очолює угорський Ференцварош.

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Теги
Трансфери Шахтар Шахтар Фенербахче Фенербахче Туреччина Оларенваджу Оларенваджу Кайоде Трансфери Шахтаря Газішехір Газішехір
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