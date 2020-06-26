Фенербахче полює на форварда Шахтаря Кайоде

Нападник Шахтаря Оларенваджу Кайоде може приєднатись до турецького гранда.

Фенербахче має намір підсилити атакувальну ланку форвардом Шахтаря Оларенваджу Кайоде, повідомляє Fotospor.

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27-річний нігерієць проводить нинішній сезон у турецькій Суперлізі, захищаючи на правах оренди місцевий Газішехір. У поточному розіграші чемпіонату Туреччини Кайоде провів 24 матчі, в яких відзначився 9-ма голами та 7-ма асистами.

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