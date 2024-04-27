Досвідчена бразилійка востаннє одягне футболку своєї національної команди влітку на Олімпійських іграх. На Олімпіаді в Парижі збірна Бразилії зіграє у групі з Іспанією, Японією та командою з Африки (ще не визначилася).

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"Якщо я поїду на Олімпіаду, я буду насолоджуватися кожною миттю, тому що незалежно від того, поїду я чи ні, це мій останній рік у національній збірній. Настає момент, коли ми повинні зрозуміти, що час настав. Я дуже спокійно ставлюся до цього, тому що я з великим оптимізмом дивлюся на розвиток, який ми маємо з нашою молоддю", – цитує Марту CNN Esportes.

Додамо, що Марта – найкраща бомбардирка чемпіонатів світу (17 голів), вона брала участь аж у шести Мундіалях, де найкращим результатом збірної Бразилії було друге місце. Також в Марти є дві срібні медалі Олімпійських ігор.