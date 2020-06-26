toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Англія
ЛІВЕРПУЛЬ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ АНДРІЙ ЛУНІН ЧЕЛСІ - МАНЧЕСТЕР СІТІ

30 років очікування, "штурм" Енфілда та нульова соціальна дистанція: найкращі миттєвості святкування титулу Ліверпуля

11:18 - Читать на русском

Дострокове оформлення Ліверпулем чемпіонства в англійській Прем'єр-лізі змусило шаленіти все місто. Принаймні його "червону" частину.

Команда Юргена Клоппа стала недосяжною для Манчестер Сіті за 7 турів до фінішу.

Ліверпуль достроковим титулом оновив рекорд АПЛ

"Містяни" після поразки від Челсі втратили навіть теоретичні шанси наздогнати Ліверпуль у турнірній таблиці. Після фінального свистка в Лондоні тисячі вболівальників "червоних" висипали на вулиці свого міста та влаштували святкування під стінами Енфілда. За іронією долі, вже в наступному турі Сіті доведеться влаштувати мерсисайдцям чемпіонський коридор у власному лігві. У рамках 32-го туру команда Гвардіоли 2 липня прийме Ліверпуль на Етіхаді.

Востаннє Ліверпуль святкував чемпіонський титул ще у сезоні 1989/90, тому цей тріумф "червоних" – перший саме у Прем'єр-лізі.

Челсі обіграв Манчестер Сіті та коронував Ліверпуль: фіаско "містян", Менді провалився, а Зінченко не скористався шансом

blog_ava
Головні новини футболу 25 червня: Ліверпуль – чемпіон Англії, рекордна серія Луніна, фінал Кубка України перенесуть
07:00
2768
Теги
Англія Головне Енфілд Ліверпуль Ліверпуль Фото
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
11
год
:
11
хв
Ювентус
22:45
Лечче
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук