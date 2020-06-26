30 років очікування, "штурм" Енфілда та нульова соціальна дистанція: найкращі миттєвості святкування титулу Ліверпуля

Дострокове оформлення Ліверпулем чемпіонства в англійській Прем'єр-лізі змусило шаленіти все місто. Принаймні його "червону" частину.

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Ліверпуль достроковим титулом оновив рекорд АПЛ

"Містяни" після поразки від Челсі втратили навіть теоретичні шанси наздогнати Ліверпуль у турнірній таблиці. Після фінального свистка в Лондоні тисячі вболівальників "червоних" висипали на вулиці свого міста та влаштували святкування під стінами Енфілда. За іронією долі, вже в наступному турі Сіті доведеться влаштувати мерсисайдцям чемпіонський коридор у власному лігві. У рамках 32-го туру команда Гвардіоли 2 липня прийме Ліверпуль на Етіхаді.

Востаннє Ліверпуль святкував чемпіонський титул ще у сезоні 1989/90, тому цей тріумф "червоних" – перший саме у Прем'єр-лізі.

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