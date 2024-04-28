"Не думаю, що я коли-небудь грав у такій виснажливій грі у своєму житті! Відсутність м'яча та захист біля своїх воріт більшу частину часу надзвичайно втомлює і змушує відчувати футбол по-іншому, але слава Богу, що ми змогли пройти у півфінал.

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Відмова від пробиття післяматчевих пенальті? Якщо ти погано себе почуваєш, ти не станеш меншим футболістом від того, що скажеш правду. І я думаю, що в цей момент ти також повинен позбутися гордості та его, і якщо я не готовий до цього моменту, залиши це іншому товаришеві по команді.

Ми боролися перш за все за емблему. Завжди має бути впевненість до кінця, що ти можеш перемогти будь-якого суперника. Мадрид – це завжди Мадрид, і ми показали це в цій Лізі чемпіонів.

Для мене Карло Анчелотті є найважливішою людиною, яка сьогодні є у футболі. Не тільки за все, що він дає мені у футбольному плані, але й за все, що він дає мені на людському рівні, завжди запитуючи, чи все гаразд у мене і моєї сім'ї. Це найважливіше. Анчелотті настільки близький, що змушує тебе відчувати себе членом сім'ї", – розповів в інтерв'ю Marca півзахисник "вершкових".

Нагадаємо, що Реал здобув путівку у півфінал, обігравши Манчестер Сіті у серії пенальті. Феде Вальверде був визнаний найкращим гравцем матчу-відповіді з "містянами".

У півфіналі мадридці зіграють з Баварією. Перша гра відбудеться у Мюнхені 30 квітня, друга – 8 травня у столиці Іспанії.

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