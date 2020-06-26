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Маліновський потрапив до символічної збірної 27-го туру Серії А

12:26 - Читать на русском
Маліновський потрапив до символічної збірної 27-го туру Серії А
Руслан Маліновський / Getty images

Яскрава гра Руслана Маліновського у матчі 27-го туру чемпіонату Італії проти Лаціо не залишилася непоміченою.

38’ Робін Госенс
66’ Руслан Маліновський
80’ Жозе Паломіно
 
Мартен де Рон 6’
Сергєй Мілінковіч-Савіч 11’
6’ Мартен де Рон
11’ Сергєй Мілінковіч-Савіч
38’ Робін Госенс
66’ Руслан Маліновський
80’ Жозе Паломіно

Авторитетний статистичний потрал WhoScored включив українського легіонера Аталанти до символічної збірної туру. Відзначимо, що Маліновський забив шедевральний гол у ворота Лаціо.

Маліновський забив розкішний гол у ворота Лаціо божевільним ударом здалеку

Збірна 27-го туру Серії А від WhoScored:

Голкіпер: Міранте (Рома)

Захисники: Куадрадо (Ювентус), Де Лігт (Ювентус), Бремер (Торіно), Коларов (Рома)

Півзахисники: Гомес (Аталанта), Кулусевскі (Парма), Маліновський (Аталанта), Чалханоглу (Мілан)

Нападники: Джеко (Рома), Корнеліус (Парма)

Нагадаємо, у своєму дебютному сезоні в Італії 27-річний Маліновський зіграв 33 матчі у всіх турнірах. Забив 6 голів та тричі асистував партнерам.

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Руслан Руслан Маліновський Аталанта Аталанта Італія Українці за кордоном Аталанта - Лаціо
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