Земан відзначив Аталанту та Маліновського персонально

Знаменитий чесько-італійський фахівець Зденек Земан поділився враженнями від гри Аталанти та українського півзахисника бергамасків Руслана Маліновського проти римського Лаціо (3:2) в рамках 27-го туру Серії А.

"Для мене дивно, що Аталанта досі сильна, враховуючи, що вони з Бергамо, де було набагато більше проблем, ніж деінде (з коронавірусом – Футбол 24).

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Чому дивно? Через усі ті проблеми, з якими зіткнувся Бергамо, я думав, що вони не матимуть достатньо часу для підготовки та роботи. "Богиня" вразила мене. Маліновський таким голом перевернув гру", – цитує Земана Football Italia.

Нагадаємо, що бергамаски здобули вольову перемогу над Лаціо, поступаючись 0:2 у ході матчу. За Аталанту забили Госенс, Маліновський і Паломіно.

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