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Земан відзначив Аталанту та Маліновського персонально

10:22 - Читать на русском
Земан відзначив Аталанту та Маліновського персонально
Зденек Земан / LaPresse

Знаменитий чесько-італійський фахівець Зденек Земан поділився враженнями від гри Аталанти та українського півзахисника бергамасків Руслана Маліновського проти римського Лаціо (3:2) в рамках 27-го туру Серії А.

38’ Робін Госенс
66’ Руслан Маліновський
80’ Жозе Паломіно
 
Мартен де Рон 6’
Сергєй Мілінковіч-Савіч 11’
6’ Мартен де Рон
11’ Сергєй Мілінковіч-Савіч
38’ Робін Госенс
66’ Руслан Маліновський
80’ Жозе Паломіно

"Для мене дивно, що Аталанта досі сильна, враховуючи, що вони з Бергамо, де було набагато більше проблем, ніж деінде (з коронавірусом – Футбол 24).

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Чому дивно? Через усі ті проблеми, з якими зіткнувся Бергамо, я думав, що вони не матимуть достатньо часу для підготовки та роботи. "Богиня" вразила мене. Маліновський таким голом перевернув гру", – цитує Земана Football Italia.

Нагадаємо, що бергамаски здобули вольову перемогу над Лаціо, поступаючись 0:2 у ході матчу. За Аталанту забили Госенс, Маліновський і Паломіно.

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Руслан Руслан Маліновський Аталанта Аталанта Італія Зденек Зденек Земан Українці за кордоном Аталанта - Лаціо
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