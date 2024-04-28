Німеччина, Бундесліга, 31-й тур

Борусія М – Уніон Берлін – 0:0

Майнц – Кельн – початок матчу о 18:30

Дармштадт – Хайденхайм – початок матчу о 20:30

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У першому матчі дня зійшлись борці за виживання – Борусія М та Уніон. Берлінці були ближчими до перемоги, але так і не змогли підібрати ключі до воріт суперника. Хоча за очікуваними голами шанси команд були практично рівними. Зрештою, все завершилось безгольовою нічиєю: "жеребці" відірвались від зони вильоту на 5 очок, а Уніон – на 3. Вся боротьба ще попереду, адже головні конкуренти ще не зіграли свої матчі.

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