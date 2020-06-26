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Тлумак розповів про свій стан після зараження коронавірусом – наставник Волині здав два позитивних тести

14:02 - Читать на русском
Тлумак розповів про свій стан після зараження коронавірусом – наставник Волині здав два позитивних тести
Андрій Тлумак / фото: Волинь

Головний тренер Волині Андрій Тлумак підтвердив, що заразився COVID-19. Фахівець перебуває на самоізоляції.

Саме це стало причиною відсутності наставника лучан на виїзному матчі 20-го туру Першої ліги, в якому Волинь поступилася Чорноморцю з рахунком 2:5.

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"Мені важко говорити. Чесно, мені дуже погано сьогодні. Так, це правда, що я хворію на коронавірус. Здав два тести, які виявилися позитивними. Перебуваю на домашньому лікуванні", – сказав Тлумак у комментарі FootBoom.

До слова, ще до гри з Чорноморцем в луцькому клубі заявляли про два випадки зараження коронавірусом у представників тренерського штабу, імена хворих не називалися. Разом із Тлумаком виїзд в Одесу пропустив його асистент Андрій Сапуга.

Після поразки від Чорноморця Волинь опустилася на п'яте місце в турнірній таблиці Першої ліги. 30 червня луцька команда повинна зіграти з Оболонню-Бровар.

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Головне Волинь Волинь Перша ліга Андрій Андрій Тлумак коронавірус
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