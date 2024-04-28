Голкіпер Реала Андрій Лунін знову змушений боротися за місце під сонцем. Тінь Тібо Куртуа продовжує нависати над українцем.

Зірковий бельгієць має усі шанси повернутися у ворота Реала вже 4 травня проти Кадіса. Якщо Куртуа зможе переконати Анчелотті у своїй готовності, то Лунін серйозно ризикує статусом основного перед вирішальним відрізком сезону.

Реал похвалився роботою Луніна та Куртуа перед півфіналом Ліги чемпіонів

"У клубі не виключають, що Куртуа зможе зіграти у матчі-відповіді з Баварією. Так, це малоймовірно, але вже навіть схожі припущення багато що означають. Куртуа та Мілітао готуються до гіпотетичного фіналу Ліги чемпіонів", – пише видання AS.

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Куртуа начебто демонструє приголомшливі результати після повернення до тренувань. Крім цього, 31-річний бельгієць, як і травмований Алаба, полетить з командою у Мюнхен на перший півфінал ЛЧ, аби підтримати партнерів.

До слова, Куртуа не виходить на поле вже 269 днів. Востаннє Тібо грав ще влітку 2023-го на передсезонних зборах з Ювентусом. З офіційними матчами – ще гірше, жодного поєдинку з червня минулого року (Бельгія – Австрія). Поки донедавна найкращий кіпер планети перебував у лазареті, Лунін був одним з ключових гравців "бланкос" у Ла Лізі та ЛЧ.