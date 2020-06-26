Челсі – Манчестер Сіті: Зінченко не вразив навіть на фоні фіаско конкурента і вперше за 3 роки залишився без чемпіонства

Олександр Зінченко провів невиразний поєдинок проти Челсі, який завершився поразкою команди Гвардіоли з рахунком 1:2. Українець став одним із найгірших гравців матчу.

Челсі обіграв Манчестер Сіті в 31-му турі АПЛ. Цей результат не лише зробив Ліверпуль чемпіоном Англії, а й суттєво укріпив позиції команди Френка Лемпарда у боротьбі за Лігу чемпіонів. Лондонці посідають 4 місце в турнірній таблиці, випереджаючи Манчестер Юнайтед на 5 очок за 7 турів до завершення сезону. А от для Манчестер Сіті чемпіонат, по суті, завершений. Друге місце від команди Гвардіоли навряд чи кудись подінеться (8 очок відриву), а попереду в Зінченка та Ко матч проти Реала у Лізі чемпіонів, а також поєдинок Кубка Англії проти Ньюкасла. Чемпіонський титул офіційно програний вперше за 3 роки – "містяни" можуть реабілітуватися завдяки успіху в двох інших турнірах.

Челсі – Манчестер Сіті – 2:1 – відео голів та огляд матчу, який зробив Ліверпуль чемпіоном Англії

Олександр Зінченко розпочав поєдинок Челсі – Манчестер Сіті на лаві запасних. Втім, вже на 59-й хвилині Гвардіола випустив українця на поле замість Бенжамена Менді, який відверто провалив гру та став найгіршим гравцем матчу. Чого вартий лише перший пропущений гол – француз на пару з Гюндоганом начудили так, як не грають навіть у ДЮСШ. Банально не поділили м'яча, чим привезли фатальну контратаку на ворота Манчестер Сіті.

На жаль, стверджувати, що Зінченко зіграв значно краще за Менді, не можна. Олександр отримав від WhoScored відверто посередні 5.9 – це другий найгірший бал у складі Манчестер Сіті. Гірше оцінили лише француза (5.6), а ті ж 5.9 отримав Фернандінью, який на останніх хвилинах привіз пенальті та був вилучений з поля. Аналітики Sofa Score були до Зінченка дещо лояльнішими – 6.2, але це теж другий найнижчий бал серед усіх "містян".

Гравець збірної України продемонстрував інертний футбол – як в атаці, так і в обороні. У пасиві Олександра 2 неточні навіси, 7 втрат м'яча та жодної спроби дриблінгу. Зінченко відзначився звично високою точністю передач (95%), але переважна більшість з них були традиційними для Сашка – поперек поля або назад, без жодного загострення. Також українець одного разу перехопив м'яч та заробив на собі один фол. Брак у діях лідера збірної України склав 12% – у Менді дещо вищий показник.

По воротах Челсі Зінченко не пробив жодного разу. Для порівняння – Менді, який отримав вдвічі більше ігрового часу, здійснив одну успішну спробу дриблінгу, одного разу перехопив м'яч та 11 разів втратив його. Втім, головний момент за участю конкурента Зінченка трапився на 36-й хвилині, коли після жахливої помилки француза Пулішіч відкрив рахунок.

Карта передач Зінченка у матчі Челсі – Манчестер Сіті:

Sky Sports поставив Зінченку "шістку" – середній бал у складі Ман Сіті. Найгіршими прогнозовано стали Менді, Гюндоган та Фернандінью. Найкращим визнали Кевіна Де Брюйне, який отримав високу "вісімку". Саме бельгієць протягом всього сезону є справжнім лідером у команді Хосепа Гвардіоли, а у вчорашньому матчі відзначився розкішним голом зі штрафного.

Журналісти профільного Manchester Evening News оцінили Зінченка "шісткою", а Менді отримав жалюгідну четвірку. "Вийшов допомагати в атаці, але в підсумку довелося захищатися", – підсумовує видання гру українця.

На думку журналістів 90min, саме регулярні проблеми в обороні призвели до того, що Манчестер Сіті втратив чемпіонську корону за 7 турів до фінішу. Хосеп Гвардіола повинен вирішити цю проблему, якщо хоче повернути собі статус найсильнішої команди Англії. Головним винуватцем поразки від Челсі прогнозовано назвали Менді (оцінка – 5). Зінченко отримав традиційну "шістку". Такий же бал українському захиснику "містян" поставив і Daily Mail.

Фанати у соцмережах розкритикували низку гравців за невдалу гру з Челсі – чимало з них закликали керівництво клубу позбутися кількох футболістів. Деякі прихильники "містян" розкритикували і Зінченка, який, на їхню думку, не відповідає амбіціям команди. Щоправда, багато з них відзначили та нагадали критикам, що Зінченко – все ж не зовсім лівий захисник. Журналіст The Athletic Сем Лі теж заступився за українця – на думку репортера, Олександра варто залишити.

Not sure about Cancelo. I’d keep Zinchenko FWIW but can see them needing to raise money and there aren’t too many who could leave for fees. They were planning to get five in back in December and I *think* they still are, obviously may not get all of them — Sam Lee (@SamLee) June 26, 2020

До слова, цей матч став для 23-річного українця вже 20-м у поточному сезоні в рамках всіх турнірів (в АПЛ – 14-м). Зінченко вже провів на полі 1027 хвилин у чемпіонаті Англії. Це майже стільки ж, скільки було в минулому сезоні (1153 хвилини). Щоправда, з результативними діями стало гірше – 0 у поточному розіграші АПЛ проти 3-х у сезоні 2018/19. Втім, не варто забувати, що українець певний час пропустив через серйозну травму та необхідність операції.

Манчестер Сіті віддав Ліверпулю чемпіонський титул, а Зінченко вперше за 3 роки у футболці "містян" не отримає медалі Прем'єр-ліги. Проте, Гвардіолі та Ко є до чого прагнути – попереду у Ман Сіті Кубок Англії та Ліга чемпіонів, а також 7 поєдинків чемпіонату, які вже нічого для команди не вирішують. А от для Зінченка настає черговий вирішальний момент – з урахуванням регулярних провалів Менді українець зобов'язаний довести тренеру свої претензії на місце в основі. Попереду трансферне вікно – у випадку такої ж невиразної гри, як проти Челсі, Зінченко ризикує отримати чергового топ-конкурента.

Челсі обіграв Манчестер Сіті та коронував Ліверпуль: фіаско "містян", Менді провалився, а Зінченко не скористався шансом