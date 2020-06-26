УАФ отримає від ФІФА щонайменше 1,5 мільйона доларів на боротьбу з наслідками коронавірусу

ФІФА ухвалила план допомоги національним асоціаціям в боротьбі з коронавірусом.

Організація виділила 1,5 млрд доларів на боротьбу з наслідками COVID-19. Кожна асоціація, в тому числі УАФ, може розраховувати на мінімум 1,5 млн доларів, повідомляє прес-служба ФІФА.

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Зазначається, що з цієї суми 1 мільйон асоціації можуть витрачати згідно зі своїми потребами, а 500 тисяч доларів – це додатковий грант виключно для жіночого футболу.

Ще одна можливість отримання додаткової допомоги – це безвідсоткові кредити від ФІФА. Сума кредиту може скласти не більше 35% від річної виручки асоціації. Кошти, отримані від ФІФА, національні асоціації можуть спрямовувати на різні футбольні суб'єкти своєї країни – клуби, гравців і ліги.

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