Кривбас може повернутись на футбольну карту України – Зеленський розпорядився реанімувати клуб

Президент України Володимир Зеленський хоче повернути минулу славу криворізького Кривбаса.

У п'ятницю президент взяв участь у відкритті футбольного поля Дніпро спортивного комплексу стадіону Енергія у Новій Каховці Херсонської області. Під час спілкування з мером міста Володимиром Коваленком Зеленський поговорив і про футбол.

Гельзін підтвердив намір об'єднати Олімпік з Чорноморцем і розвивати проект в Одесі

Мер Нової Каховки зазначив, що місцева Енергія та Гірник з рідного міста Зеленського Кривого Рогу, які виступають у Другій лізі, постійно "воюють" один з одним, переманюють один в одного гравців.

"Гірник – хороший клуб, нормальний клуб. Був ще Кривбас, на жаль, закрили", – зазначив Зеленський.

Мер Нової Каховки згадав колишніх наставників Кривбаса Олега Тарана, який колись грав за Енергію, та Юрія Максимова, який є вихованцем херсонського футболу: "Таран і Максимов були два сильні тренери. Максимов он як Полтаву тренує".

"Я думаю, що вони повернуть Тарана в Кривий Ріг. Я нашому Юрію Корявченкову (народний депутат, колишній актор "Квартала 95" на прізвисько "Юзік" – прим.) поставив завдання, він зараз говорить з Федерацією, щоб все-таки повернути Кривбас у Кривому Розі . Не лише тому, що ми з Кривбасу. Просто неправильно закривати такі клуби", – сказав у відповідь Зеленський.

Нагадаємо, у 2013 році криворізький клуб був розформований.

Кіпер Ліверпуля аплодує, МЮ чекає: Павло Ісенко – 16-річна суперзброя vs Динамо на фінал, зупиняв грандів і вразив світ