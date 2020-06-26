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Лєвандовскі визнаний найкращим гравцем Бундесліги сезону 2019/20

18:25 - Читать на русском
Лєвандовскі визнаний найкращим гравцем Бундесліги сезону 2019/20
Роберт Лєвандовскі / Bild

Форвард Баварії Роберт Лєвандовскі обраний найкращим гравцем поточного сезону в чемпіонату Німеччини.

У боротьбі за цінний приз польський форвард обігнав Джейдона Санчо та Кая Хаверца, які посіли призові місця, повідомляє офіційний сайт Бундесліги.

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Також, на нагороду найкращому гравцю Бундесліги сезону 2019/20 претендували Ерлінг Холанд, Амін Харіт та Тімо Вернер.

Зазанчимо, що Лєвандовскі став найкращим бомбардиром чемпіонату Німеччини (33 голи), а його Баварія вкотре здобула Срібну салатницю.

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Теги
Бундесліга Джейдон Джейдон Санчо Амін Амін Харіт Ерлінг Ерлінг Холанд Роберт Роберт Лєвандовскі Тімо Тімо Вернер Німеччина
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