Хакімі визначився з новим клубом – Реал мусить погодитися на продаж

Захисник Борусії Д Ашраф Хакімі, права на якого належать Реалу, вже визначився, де розпочне наступний сезон.

Хакімі відхилив пропозицію Реала продовжити контракт до 2025 року та вирішив приєднатись до Інтера, інформує журналіст Ніколо Скіра у своєму твіттері.

Манчестер Сіті став ще одним претендентом на гравця Реала – Інтер та Баварія у конкурентах

Захисник вирішив погодитись на пропозицію Інтера, який заплатить за гравця 40 млн євро та ще 5 бонусами. Контракт з "нерадзуррі" розрахований на 5 років із зарплатою 6 млн.

До слова, Хакімі провів 44 матчі у поточному сезоні за дортмундську Борусію, записавши до свого активу 9 голів та 10 асистів.

Черговий шанс для Зінченка і Маліновського, Вердер сподівається на диво в останньому матчі легенди: топ-матчі вікенду