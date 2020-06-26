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Хакімі визначився з новим клубом – Реал мусить погодитися на продаж

18:55 - Читать на русском
Хакімі визначився з новим клубом – Реал мусить погодитися на продаж
Ашраф Хакімі / Bild

Захисник Борусії Д Ашраф Хакімі, права на якого належать Реалу, вже визначився, де розпочне наступний сезон.

Хакімі відхилив пропозицію Реала продовжити контракт до 2025 року та вирішив приєднатись до Інтера, інформує журналіст Ніколо Скіра у своєму твіттері.

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Захисник вирішив погодитись на пропозицію Інтера, який заплатить за гравця 40 млн євро та ще 5 бонусами. Контракт з "нерадзуррі" розрахований на 5 років із зарплатою 6 млн.

До слова, Хакімі провів 44 матчі у поточному сезоні за дортмундську Борусію, записавши до свого активу 9 голів та 10 асистів.

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Теги
Іспанія Трансфери Ашраф Ашраф Хакімі Інтер Інтер Реал Мадрид Реал Мадрид
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