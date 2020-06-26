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Бейл остаточно посварився із Зіданом – відома причина

19:24 - Читать на русском
Бейл остаточно посварився із Зіданом – відома причина
Зінедін Зідан та Гарет Бейл / AS

Вінгер Реала Гарет Бейл продовжує конфліктувати із наставником мадридців Зінедіном Зіданом.

Бейл незадоволений тим, що його часто використовують в ролі запасного в ключових матчах і остаточно побив горщики із Зіданом, повідомляє ESPN.

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Зазначається, що француз і його штаб незадоволені реакцією гравця на ці рішення, хоча і не мають претензій до роботи Бейла на тренуваннях. Додається, що Зідану неприємно публічно обговорювати питання відносин з Гаретом. Цікаво, що відносини між Бейлом і президентом "вершкових" Флорентіно Пересом також стали гірше.

До слова, Бейл провів 20 поєдинків у поточному сезоні у складі Реала, записавши до свого активу 3 голи та 2 асисти.

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Теги
Гарет Гарет Бейл Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Зінедін Зінедін Зідан Флорентіно Перес
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