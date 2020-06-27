Ювентус знищив Лечче – Шахов провів повний матч і привіз гол, але класно виглядав до перерви

В рамках поєдинку 28-го туру чемпіонату Італії Лечче зазнав нищівної поразки від Ювентуса (0:4).

Програму 28-го туру Серії А відкривав поєдинок на туринському Альянц Стедіум між Ювентусом та Лечче. В обох команд була серйозна мотивація – господарі в разі перемоги відірвалися б від Лаціо на сім залікових балів, а гостям навіть одного очка вистачило б, щоб покинути зону вильоту. На такий важливий матч головний тренер Лечче випустив у основі українця Євгена Шахова.

Перший тайм пройшов доволі рівно. Юве прогнозовано тримав ініціативу й перестріляв суперника за ударами, але не набагато – всього 9:7, причому Лечче частіше влучав у площину (1:2). Реально гольових моментів на полі не виникало (переважно, стріляли з дистанцій або зі стандартів), що можна розцінювати як успіх гостей. Щоправда, карти сильно сплутав Лучоні, який на 31-й хвилині виконав фол останньої надії й отримав пряму червону. Тим не менш, на перерву команди пішли за нулів на табло.

В першому таймі Євгена Шахова можна було назвати одним з найкращих футболістів Лечче. В активі українця було аж три передачі під удар, а з 16 його пасів точними були 13. Крім того, Женя зняв три верхових м'ячі (найкращий результат серед партнерів), одне перехоплення, один винос та одне блокування при трьох втратах м'яча. На Whoscored Шахова оцінювали в 6,5 балів – це був другий після Рісполі результат.

На старті другого тайму Ювентус серйозно притиснув Лечче, створивши кілька непоганих моментів. Тим не менш, туринцям не вдавалося забити аж до 53-ї хвилини, доки їм не допоміг Шахов – Євген при спробі обігратися у дотик на фланзі скинув м'яч на лінію штрафного точно в ноги Роналду, а Кріштіану вже віддав пас під кручений постріл Дибали в праву дев'ятку. На 62-же питання щодо переможця було знято – господарі заробили пенальті, який впевнено реалізував Роналду. 2:0.

Надалі Ювентус просто нарощував свою перевагу, змусивши голкіпера виконати кілька хороших сейвів. Зрештою, це вилилось у голи Ігуаїна на 83-й хвилині та результативний удар Де Лігта на 86-й. Фінальний свисток зафіксував розгромну перемогу "б'янконері" – 4:0.

Євген Шахов, попри жахливу помилку, провів повний матч, але в другому таймі він залишився непомітним. Українець так і не завдав жодного удару, вже не віддавав передач під них, нікого не обіграв на дриблінгу, та і за практично всіма іншими показниками по перерві в нього був повний нуль – ну, і аж 8 пасів (6 точних). Можна також згадати одне успішне відбирання.

Таким чином, Ювентус набрав 67 очок і відірвався від другого місця на сім пунктів. Лечче, маючи в активі 25 залікових балів, залишився на вісімнадцятій позиції, але до виходу із зони вильоту команді не вистачає всього одного очка.