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Ліга націй: УЄФА змінив розклад поєдинків для збірної України

21:06 - Читать на русском
Ліга націй: УЄФА змінив розклад поєдинків для збірної України
Марлос та Андрій Шевченко / Фото УАФ

УЄФА оновив розклад осінніх поєдинків для підопічних Шевченка у Лізі націй.

Національна команда України дізналась нові дати проведення матчів Ліги націй, УЄФА опублікував корективи на своєму офіційному сайті. Нагадаємо, восени суперниками "синьо-жовтих" стануть Швейцарія, Іспанія та Німеччина.

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3 вересня

Україна – Швейцарія – початок о 21:45.

6 вересня

Іспанія – Україна – початок о 21:45.

10 жовтня

Україна – Німеччина – початок о 21:45.

13 жовтня

Україна – Іспанія – початок о 21:45.

14 листопада

Німеччина – Україна – початок о 21:45.

17 листопада

Швейцарія – Україна – початок о 21:45.

Також для підопічних Андрія Шевченка буде можливість провести товариську зустріч 7/8 жовтня.

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