Ліга націй: УЄФА змінив розклад поєдинків для збірної України

УЄФА оновив розклад осінніх поєдинків для підопічних Шевченка у Лізі націй.
Національна команда України дізналась нові дати проведення матчів Ліги націй, УЄФА опублікував корективи на своєму офіційному сайті. Нагадаємо, восени суперниками "синьо-жовтих" стануть Швейцарія, Іспанія та Німеччина.
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3 вересня
Україна – Швейцарія – початок о 21:45.
6 вересня
Іспанія – Україна – початок о 21:45.
10 жовтня
Україна – Німеччина – початок о 21:45.
13 жовтня
Україна – Іспанія – початок о 21:45.
14 листопада
Німеччина – Україна – початок о 21:45.
17 листопада
Швейцарія – Україна – початок о 21:45.
Також для підопічних Андрія Шевченка буде можливість провести товариську зустріч 7/8 жовтня.
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