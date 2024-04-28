Весняне атлетичне дербі на "Метрополітано" мало особливу важливість. Це була справжня битва за ЛЧ – особливо для басків, адже вони тримались п'ятими й відставали від топ-4 на три залікових бали. Четвертими залишались мадридці, які за рівності очок пропустили б "левів" уперед.

Поразка для Більбао де-факто означала б кінець боротьби, адже відіграти шість очок у нинішнього Атлетіко за п'ять турів занадто важко. Тим не менш, початок матчу гості провалили – вони пропустили вже на 15-й хвилині. Де Пауль підхопив відскок на лінії півкола й вгатив з рикошетом від суперника, а м'яч полетів у протихід Сімону. 1:0!

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Таким чином, "матрацники" відкрили рахунок у 13-му матчі Ла Ліги поспіль. Це – найкращий показник у поточному чемпіонаті. На цьому загострення з боку Атлетіко в першому таймі добігли кінця, хоча на 40-й хвилині був нервовий епізод з прострілом і рикошетом. Грізманн міг заносити у порожні, але в останню мить його накрили.

У Атлетіка теж нічого не виходило. Моментів у битві за ЛЧ в принципі створили на три копійки, однак баски змогли відродити інтригу. На 45-й хвилині рахунок зрівняв Ніко Вільямс, який отримав передачу від Гурусети та реалізував вихід 2-в-1 – 1:1. А епізод розпочався з несподіваної обрізки Грізманна...

Якщо взяти дистанцію від початку лютого, то Гурусета буде другим після Вінісіуса за кількістю результативних дій (11). Втім, цей факт не дуже допоміг гостям у другому таймі – вже за шість хвилин після відновлення гри вони пропустили знову. Корреа виборов м'яч у центрі й побіг відкриватись у штрафний, а Коке закинув йому м'яч під вихід сам на сам. 2:1!

Після цього команди нічого не створювали. Гра була рівною, що залишало надію для басків. Втім, на 80-й хвилині все було завершено – Ліно отримав пас від Ермосо, спокійно зайшов на лівий край штрафного та пробив у ближню стійку. Сфера зрикошетила від неї у Сімона, після чого закотилась у ворота. 3:1!

Саме з цим рахунком матч і добіг кінця. Атлетіко святкує перемогу й відривається від п'ятої позиції на шість очок. Тепер баски повинні сподіватись на дві поразки мадридців у наступних п'яти турах – при цьому команда Ернесто Вальверде повинна виграти усе.

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