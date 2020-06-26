УПЛ прийняла рішення щодо перенесених матчів Карпат – відомі дати та місця проведення поєдинків

Карпати дізнались, де проведуть перенесені поєдинки проти Маріуполя та СК Дніпро-1.

Поєдинок 24-го туру УПЛ Карпати – Маріуполь відбудеться 1 липня, початок гри о 19:00, повідомляє офіційний сайт УПЛ. Матч відбудеться у Маріуполі, а одразу через 3 дні ці ж суперники зіграють між собою матч 29-го туру також на стадіоні приазовців.

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Зустріч 26-го туру Карпати – СК Дніпро-1 перенесли на 8 липня, час стартового свистка поки уточнюється. Поєдинок відбудеться у Дніпрі.

Нагадаємо, після виходу з карантину "зелено-білі" не провели ще жодного матчу через спалах коронавірусу у таборі львівського клубу.

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