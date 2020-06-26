Помер екс-тренер Арсенала – він вигравав чемпіонат Англії перед початком епохи Венгера

Тео Фолі – колишній помічник головного тренера Арсенала Джорджа Грема, відійшов на той світ.

Екс-тренер Арсенала Тео Фолі помер у віці 83 років, повідомляє офіційний сайт Арсенала.

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Фахівець найбільш відомий роботою помічником Джорджа Грема з 1986 по 1990 роки, і став одним з героєв тріумфу в чемпіонаті Англії 1989 року.

"За свій час в Арсеналі Тео завів велику кількість друзів серед гравців і персоналу, і його смерть буде відчутною для всіх, хто його знав. Наші думки з його родиною та друзями в цей важкий час", – йдеться у заяві Арсенала. Зазначимо, що легендарний Арсен Венгер очолив лондонський клуб у 1996 році та тренував "канонірів" аж до 2018 року.

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