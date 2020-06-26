Динамо – Ворскла: УАФ офіційно перенесла фінал Кубка України зі Львова та затвердила нове місце проведення матчу

Арена Львів остаточно втратила можливість прийняти вирішальний поєдинок Кубка України 2019/20.

УАФ затвердила харківський ОСК Металіст господарем фінального матчу Кубка України, повідомляє офіційний сайт організації.

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Поєдинок, як і раніше планувалось, відбудеться 8 липня, точний час стартового свистка поки не зазначається. Трибуни арени будуть закриті для глядачів. Раніше УАФ затвердила Арену Львів місцем проведення гри, але через спалах коронавірусу у Львівській області від цієї ідеї відмовились.

Нагадаємо, Динамо у півфіналі здолало Минай (2:0), а Ворскла у серії післяматчевих пенальті виявилась сильнішою за Маріуполь.

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