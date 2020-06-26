Ференцварош готується до втрати Зубкова – клуб Реброва цікавиться ще одним українцем із Шахтаря

Український легіонер Ференцвароша Олександр Зубков викликає інтерес у інших європейських клубів.

Клуб Сергія Реброва, який нещодавно захистив чемпіонський титул, вже реагує на чутки про можливий відхід Олександра Зубкова. Українець у нинішньому сезоні записав собі в актив 9 голів та 6 асистів і вже зацікавив представників Серії А та Фенербахче.

Шахтар отримав пропозицію від Фенербахче щодо Зубкова

Як стало відомо Футбол 24, Ференцварош звернув увагу ще на одного гравця Шахтаря. Йдеться про Владислава Вакулу. У ньому Фраді бачить заміну для Зубкова, якщо не вдасться домовитись із Шахтарем про повноцінний трансфер або сам Олександр захоче продовжити кар'єру в іншій команді. Крім того, Вакула може зіграти в центрі нападу і стати конкурентом для Франка Болі.

До слова, у нинішньому сезоні Вакула ще не зіграв жодного офіційного матчу за Шахтар. Першу половину кампанії 21-річний футболіст провів у Маріуполі, де в 15 матчах забив 3 голи та віддав одну результативну передачу.

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