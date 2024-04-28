Ліга чемпіонів, жінки. 1/2 фіналу (матч-відповідь)

ПСЖ – Ліон – 1:2

Голи: Чавінга, 41 – Баша, 3, Доморне, 81

Ліон приїхав до столиці, маючи перемогу в домашньому матчі з рахунком 3:2. Однак це не та команда, яка буде грати за рахунком. Вже на 3-й хвилині гості вийшли вперед. Баша з=за меж штрафного спрямувала м'яч у ближній кут. Відверта помилка голкіперки ПСЖ, але надалі вона реабілітувалася на повну, здійснивши чимало якісних сейвів.

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Перед перервою парижанкам вдалося відродити інтригу. Баша підступним ударом відправила м'яч точнісінько під дальню стійку. Хоча Ліон влаштовувала і нічия, він влаштував потужний тиск на ворота суперника. Захист тримався до 81 хвилини, коли забила Деморне. ПСЖ програв другий матч і припинив боротьбу за трофей.

Тож другим фіналістом Ліги чемпіонів серед жінок сезону 2023/24 став Ліон. Вирішальний матч відбудеться 25 травня в іспанському Більбао на стадіоні Сан-Мамес. Суперником француженок буде Барселона, яка напередодні пройшла Челсі.

Цікаво, що для каталонок це буде четвертий фінал поспіль або п'ятий за шість років. Виграти вдалося два з них. Двічі у вирішальних матчах Барселона програвала саме Ліону. Французький клуб – гегемон жіночої Ліги чемпіонів. Він уже 10 разів доходив до фіналів, вісім з яких виграв.