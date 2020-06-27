Главные новости футбола 26 июня: Ребров положил глаз на форварда Шахтера, Львов потерял финал Кубка Украины

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 26 июня.

Украина

УАФ официально перенесла финал Кубка Украины из Львова и утвердила новое место проведения матча. УПЛ приняла решение относительно перенесенных матчей Карпат – известны даты и места проведения поединков. УЕФА изменил расписание поединков для сборной Украины в Лиге наций.

Кривбасс может вернуться на футбольную карту Украины – Владимир Зеленский распорядился реанимировать клуб. Европейский клуб охотится на форварда Шахтера. Динамо нуждается в усилении: капитан из Лиги чемпионов, бомбардир за три миллиона и еще 4 кандидатуры для Суркиса.

Наставник Волыни сдал два положительных теста на коронавирус и рассказал о своем состоянии после заражения. УАФ получит от ФИФА не менее 1,5 миллиона долларов на борьбу с последствиями COVID-19.

Наши за границей

Ференцварош готовится к потере Зубкова – клуб Реброва интересуется еще одним украинцем из Шахтера. Марьян Швед вернулся в Украину – отец экс-лидера Карпат рассказал о планах футболиста.

Александр Зинченко в матче против Челси не впечатлил даже на фоне фиаско конкурента и впервые за 3 года остался без чемпионства. Руслан Малиновский попал в символическую сборную 27-го тура Серии А. Украинец получил похвалу от знаменитого тренера.

Ювентус уничтожил Лечче – Евгений Шахов провел полный матч и привез гол, но классно выглядел до перерыва.

Европа

Роберт Левандовски признан лучшим игроком сезона в Бундеслиге. Ашраф Хакими определился с новым клубом – Реал должен согласиться на продажу. Гарет Бейл окончательно поссорился с Зинедином Зиданом.

Умер экс-тренер Арсенала, который выигрывал чемпионат Англии перед началом эпохи Венгера.

30 лет ожидания, "штурм" Энфилда и нулевая социальная дистанция – как Ливерпуль праздновал титул. СССР разваливался, Сакки брал Европу, появление "Симпсонов" – каким был мир, когда Ливерпуль предыдущий раз стал чемпионом.