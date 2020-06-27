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Главные новости футбола 26 июня: Ребров положил глаз на форварда Шахтера, Львов потерял финал Кубка Украины

07:00 - Читати українською
Главные новости футбола 26 июня: Ребров положил глаз на форварда Шахтера, Львов потерял финал Кубка Украины
Главные новости футбола 26 июня

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 26 июня.

Украина

УАФ официально перенесла финал Кубка Украины из Львова и утвердила новое место проведения матча. УПЛ приняла решение относительно перенесенных матчей Карпат – известны даты и места проведения поединков. УЕФА изменил расписание поединков для сборной Украины в Лиге наций.

Кривбасс может вернуться на футбольную карту Украины – Владимир Зеленский распорядился реанимировать клуб. Европейский клуб охотится на форварда Шахтера. Динамо нуждается в усилении: капитан из Лиги чемпионов, бомбардир за три миллиона и еще 4 кандидатуры для Суркиса.

Наставник Волыни сдал два положительных теста на коронавирус и рассказал о своем состоянии после заражения. УАФ получит от ФИФА не менее 1,5 миллиона долларов на борьбу с последствиями COVID-19.

Наши за границей

Ференцварош готовится к потере Зубкова – клуб Реброва интересуется еще одним украинцем из Шахтера. Марьян Швед вернулся в Украину – отец экс-лидера Карпат рассказал о планах футболиста.

Александр Зинченко в матче против Челси не впечатлил даже на фоне фиаско конкурента и впервые за 3 года остался без чемпионства. Руслан Малиновский попал в символическую сборную 27-го тура Серии А. Украинец получил похвалу от знаменитого тренера.

Ювентус уничтожил Лечче – Евгений Шахов провел полный матч и привез гол, но классно выглядел до перерыва.

Европа

Роберт Левандовски признан лучшим игроком сезона в Бундеслиге. Ашраф Хакими определился с новым клубом – Реал должен согласиться на продажу. Гарет Бейл окончательно поссорился с Зинедином Зиданом.

Умер экс-тренер Арсенала, который выигрывал чемпионат Англии перед началом эпохи Венгера.

30 лет ожидания, "штурм" Энфилда и нулевая социальная дистанция – как Ливерпуль праздновал титул. СССР разваливался, Сакки брал Европу, появление "Симпсонов" – каким был мир, когда Ливерпуль предыдущий раз стал чемпионом.

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