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ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО

Головні новини футболу 15 січня: Динамо підписує нападника, Коноплянка близький до Бешикташа, Чех завершує кар'єру

07:00 5
Головні новини футболу 15 січня: Динамо підписує нападника, Коноплянка близький до Бешикташа, Чех завершує кар'єру
Головні новини футболу 15 січня

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 15 січня.

УПЛ

Динамо за крок від довгоочікуваного придбання форварда. Фран Соль стане гравцем київського клубу – Віллем ІІ таки погодився відпустити футболіста. Динамо перевищило свій бюджет на трансфер іспанця, щоб успішно завершити переговори. Гравець вже прибув у Київ, сьогодні про перехід повідомлять офіційно.

Новий головний тренер Карпат Фабрі прокоментував своє призначення. Ми виділили 8 юних талантів, на яких варто звернути увагу іспанському ентренадору. Карраскаля сватають на вихід: нібито Бешикташ готовий заплатити "левам" 4 мільйони євро за Хорхе, а також ним цікавиться Рівер Плейт. Карпати попрощалися з голкіпером Підківкою.

Зоря підписала двох новачків. Водночас до команди може приєднатися екс-форвард збірної, який грав у Росії. Сваток обгрунтував, чому відмовився продовжувати контракт з луганським клубом. Юрій Вернидуб, у свою чергу, пояснив, чому не бачить сенсу брати Сватка на збори.

Бондаренко підпише з Шахтарем попередній контракт – Олександрія не отримає коштів за трансфер.

Українці за кордоном

Конкурент Луніна в Реалі Кіко Касілья завершує свій трансфер в Лідс. Тому в іспанські пресі з'явилися чутки, що плани "вершкових" щодо українця кардинально змінилися – клуб хоче повернути українця собі на другу частину сезону. Втім, згодом ті ж ЗМІ спростували інформацію – Андрій завершить сезон в оренді у Леганесі.

Леганес паралельно представив іншого українця – Василь Кравець чудово відбув прес-конференцію. Миколу Морозюка також презентували за кордоном. Різеспор вже виділив йому ігровий номер.

Турецькі журналісти запевняють, що Бешикташ незабаром оголосить про трансфер Коноплянки. Авторитетні джерела поки що мовчать з цього приводу, однак Євген пропустив вчорашнє тренування Шальке – офіційна причина може бути неправдою.

Європа

Петр Чех вирішив завершити кар'єру. Шолом, рекорд АПЛ за "сухими" матчами та уникання лави запасних – культовий голкіпер Челсі та Арсенала прощається з футболом.

Харрі Кейн не з'явиться на полі до середини березня – травма форварда Тоттенхема виявилась набагато серйознішою.

Сьогодні Інтер і Мілан розіграють Суперкубок Італії в Саудівській Аравії. Команди ще не зіграли, а цей матч вже ненавидить вся країна. Розповідаємо, чому Суперкубок Італії перетворився на фарс. До речі, Гонсало Ігуаїн може пропустити зустріч через перехід до Челсі.

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