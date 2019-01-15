Кейн не з'явиться на полі до весни – травма форварда Тоттенхема виявилась набагато серйознішою

Невтішні новини надійшли із лазарету лондонського клубу.

Під час матчу 22-туру АПЛ проти Манчестер Юнайтед форвард Тоттенхема Харрі Кейн зазнав травми. Лікарі "шпор" діагностували у англійця пошкодження зв'язок гомілкостопа лівої ноги, повідомляє офіційний сайт клубу.

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За попередньою інформацію, 25-річний нападник зможе повернутись на поле не раніше березня. Раніше повідомлялось, що Кейн пропустить близько місяця.

Нагадаємо, Харрі є лідером Тоттенхема. У поточному сезоні нападник зіграв 31 матч у всіх турнірах, в яких забив 20 голів та віддав 5 асистів.

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