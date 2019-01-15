Фабрі прокоментував своє призначення на посаду головного тренера Карпат

Носпечений настаник Карпат Фабрісіано Гонсалес поділився очікуваннями від своєї нової роботи.

"Я дуже радий бути тут. Карпати – це клуб, який має велику історію та традиції. Сподіваюся, що завдяки спільній та злагодженій праці ми зуміємо досягти успіхів.

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Я спілкувався з людьми, які добре знаються на українському футболі і яким добре відомий цей клуб. Для нас це хороший шанс. Я маю чітку ціль – хочу дати щось своє Карпатам. Це чудова нагода показати себе і досягнути хороших результатів з цією командою.

Ми знаємо, що тут буде непросто, адже Карпати знаходяться в нижній частині турнірної таблиці. Розуміємо також і те, що, якби команда знаходилася вище, то не було би потреби, щоб ми сюди приїжджали.

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Будь-який футболіст, який матиме бажання працювати і сприймати те, що йому радитимуть, може досягнути успіхів. Мені хотілося б посприяти цьому в Карпатах. Я маю величезне бажання позитивно здивувати всіх вас і привести наш клуб до перемог", – цитує Фабрі офіційний сайт Карпат.