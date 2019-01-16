Сваток пояснив, чому відмовився продовжувати контракт з Зорею

Захисник Зорі Олександр Сваток розповів про становище в луганському клубі.

"Я з великою повагою ставлюся до Зорі, мене тут все влаштовує і я готовий відпрацювати контракт до кінця. Просто у мене величезне бажання, навіть можна сказати мрія, спробувати свої сили в Європі, тим більше що є конкретна пропозиція.

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Протягом відпустки я намагався знайти компроміс з керівництвом Зорі, але поки переговори не дали результату. Керівництво ще раніше говорило, що, якщо відмовлюся підписувати контракт, то буду переведений в дубль, тому таке рішення не стало для мене несподіванкою. У цій ситуації прикро інше: орендовані хлопці грають і теж можуть влітку піти.

Зорю не влаштовує сума відступних. Але, мабуть, важко розраховувати на більше, коли у мене залишилося півроку контракту.

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Я багато думав про цю ситуацію. Але, судячи з усього, тут залишилося тільки два варіанти: або ще вдасться домовитися з Зорею, або мені таки доведеться чекати до літа", – цитує Сватка Команда 1.