Шолом, рекорд АПЛ за "сухими" матчами та уникання лави запасних. Культовий Петр Чех прощається з футболом

Легендарний чеський голкіпер Петр Чех оголосив про завершення кар'єри в кінці цього сезону. Пригадуємо його досягнення протягом плідних виступів на Туманному Альбіоні.

"Провівши 15 років в АПЛ і вигравши всі можливі трофеї, я відчуваю, що досяг всього, чого міг досягти". Такими словами Петр Чех мотивував своє рішення припинити професійні виступи. Голкіпер дійсно подолав усі доступні висоти на Туманному Альбіоні та в Європі, захищаючи кольори Челсі та Арсенала.

– Переможець Ліги чемпіонів-2011/12

– Переможець Ліги Європи-2012/13

– 4-разовий чемпіон Англії (2004/05, 2005/06, 2009/10, 2014/15)

– 5-разовий володар Кубка Англії (2006/07, 2008/09, 2009/10, 2011/12, 2016/17)

– 3-разовий тріумфатор Кубка ліги (2004/05, 2006/07, 2014/15)

– 4-разовий переможець Суперкубка Англії (2005, 2009, 2015, 2017)

Окрім цього, в активі чеського воротаря купа індивідуальних нагород. Ось деякі з них:

– 202 "сухі" матчі АПЛ – найкращий результат в історії турніру. Другий за цим показником Девід Джеймс – лише 169 матчів.

– 24 "сухі" матчі в сезоні-2004/05 – рекорд для одного чемпіонату в Прем'єр-лізі, який тримається досі.

– 4-разовий володар "Золотої рукавиці" АПЛ як найкращий голкіпер сезону (2004/05, 2009/10, 2013/14, 2015/16). Тільки він зумів отримати цей приз, виступаючи за дві різні команди.

– Тричі найкращий європейський воротар (2005, 2007, 2008)

– Найкращий гравець Челсі в сезоні-2010/11

– Символічна збірна 2005 року від УЄФА

– 9 разів визнавався найкращим футболістом року в Чехії

Статистика Чеха в АПЛ:

️ P L L E G E N D ️



@PetrCech pic.twitter.com/85PpUdUw8P — Arsenal FC (@Arsenal) 15 січня 2019 р.

Чех опинився на Туманному Альбіоні в 2004 році в статусі найкращого голкіпера французького чемпіонату. Челсі придбав його в Ренна за понад 10 мільйонів фунтів і знайшов собі "першого номера" на 10 років. Справжня легенда лондонського клубу – 494 матчі у всіх турнірах (6-й найкращий результат в історії клубу). У 228 з них Петр зберіг ворота без пропущеного м'яча. Якось Джон Террі розсипався в заслужених компліментах партнеру та сказав, що Чех приносив Челсі 10 очок за сезон.

У 2015-му Петр перейшов з Челсі в стан ворога – Арсенала. Змиритися з долею запасного поруч з Тібо Куртуа він не зміг. "Ще минулого літа я зрозумів, що більше не є першим номером команди. Протягом сезону нічого не змінилося, а я на такому етапі кар'єри, коли не хочу сидіти на лавці. Я прийняв рішення та рухаюся в пошуках нового виклику", – пояснив трансфер воротар.

Вболівальники "синіх" без проблем все зрозуміли – він зробив для клубу дуже багато, став наріжним каменем у становленні нового чемпіонського Челсі. Керівництво також дуже цінувало його вклад в успіхи клубу. Роман Абрамовіч пообіцяв, що відпустить Чеха в той клуб, який сам футболіст обере, без особливих торгів. Петр прийняв пропозицію Арсенала, залишившись у Лондоні, а власник Челсі проти волі Жозе Моурінью відпустив його за незначні 10 мільйонів фунтів.

За "канонірів" чех провів 3 роки на високому рівні в основі, але з приходом Бернда Лєно на початку цього сезону опинився на лаві запасних – Унаї Емері потрібен голкіпер, який краще грає ногами. Чех знову не зміг змиритися з роллю резервіста, оголосивши про завершення кар'єри на фініші сезону.

Статистика Чеха в професійному футболі на момент заяви:

Головний атрибут Петра Чеха – захисний шолом. 14 жовтня 2006 року голкіпер отримав жахливу травму голови на старті матчу проти Редінга, зіткнувшись у власному штрафному майданчику зі Стівеном Хантом.

Лікарі говорили, що цей інцидент ледь не коштував Чеху життя. Обійшлося, але головні болі та шолом "танкіста" супроводжували його в подальшій кар'єрі.

Петр – унікальний персонаж. Мабуть, усі знають про захоплення голкіпера ударними. Якщо ви ще не чули його каверів на System of a Down, Foo Fighters і Linkin Park, то відкриєте для себе класного барабанщика.

А ще Чех є поліглотом – йому дуже легко дається вивчення мов. "Я прекрасно знаю дві мови: англійська та французька. Два чемпіонати, де я виступав, просто зобов'язували мене знати мову. В школі вчив німецьку, а тепер освоюю іспанську. Знаю, звичайно, словацьку, трішки російську. Завдяки португальцям у Челсі вивчав їхню мову, з Карло Кудічіні досі спілкуємося уривками італійської. Ну а базові речі та 50 фраз японською вивчив, поки летів туди літаком – допоміг гід".

Розповідають цікаву історію, що в першому сезоні за Арсенал Чех підказував своїм захисникам на різних мовах. Бельєріну та Монреалю – іспанською, Кошельни – французькою, а Мертезакеру – англійською.

Звичайно ж, Чех сприяв розвитку футболу в рідній Чехії. За національну збірну Петр зіграв 124 матчі – рекорд. У 2016-му воротар завершив міжнародну кар'єру, а навесні цього року проведе останню гру на професійному рівні. Культовий воротар з шоломом на голові йде зі сцени.

"Петр був надзвичайним гравцем протягом 15 років в АПЛ, зразковим професіоналом на полі та поза ним", – написали в Арсеналі. Всі прихильники АПЛ сумуватимуть. Дякуємо, Петр Чех.

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