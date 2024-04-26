Такий важливий матч Салернітана й не могла почати інакшим чином. Вже на 10-й хвилині гості привезли пенальті, дозволивши Суле відкрити рахунок. На 25-й хвилині рахунок вже був 2:0. В обох епізодах потрібно хвалити Емануеле Валері, який заробив 11-метровий та асистував Брешіаніні.

Удінезе і Рома дограли багатостраждальний матч – римляни вирвали перемогу з заявкою на Лігу чемпіонів

Не подумайте, Фрозіноне не був безгрішним. Салернітана навіть змогла двічі відправити м'яч у сітку воріт господарів, але що Віньято, що Іквуемезі перебували в офсайді. Зрештою, "канарки" навіть довели справу до розгрому. У Дзортеа вдався класний удар з-за меж штрафного майданчика.

Поразка в цьому матчі означає, що Салернітана вилетіла із Серії А за чотири тури до завершення чемпіонату. Ба більше, шансів покинути останнє місце майже немає. У нинішньому сезоні в "гранатових" було аж чотири тренери, але лише один із них вигравав матчі в Серії А – під керівництвом Піппо Індзагі було дві перемоги.

Фрозіноне перервав 12-матчеву безвиграшну серію й бодай тимчасово покинув зону вильоту.