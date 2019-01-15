Бондаренко підпише з Шахтарем попередній контракт – Олександрія не отримає коштів за трансфер

Захисник Олександрії Валерій Бондаренко після сезону 2018/19 стане гравцем "гірників" абсолютно безкоштовно.

"Скажу відверто: у нас відбулася розмова з президентом клубу. Сказав Сергію Анатолійовичу Кузьменку, що він витратив багато коштів на клуб і тільки йому вирішувати, як вчиняти в цій ситуації.

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Але якщо він хоче, щоб команда виконала завдання на сезон, то нам потрібен такий гравець, як Бондаренко. Наскільки мені відомо, Бондаренко до кінця сезону залишиться в Олександрії, але зараз має підписати попередній контракт з Шахтарем", – сказав Шаран у інтрев'ю порталу Sportarena.

Оскільки контракт Бондаренка з Олександрією закінчується після поточного сезону, "гірники" отримають його абсолютно безкоштовно.

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