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Фран Соль вилетів до Києва – Динамо перевищило свій бюджет на трансфер форварда

15:22 906 Читать на русском
Фран Соль вилетів до Києва – Динамо перевищило свій бюджет на трансфер форварда
Фран Соль / Фото: соцмережі

Іспанський нападник Фран Соль незабаром прибуде у Київ.

Іспанський форвард Фран Соль вилетів до Києва, де пройде медогляд та підпише контракт з київським Динамо.

Фран Соль стане гравцем Динамо – Віллем ІІ таки погодився відпустити футболіста

За інформацією нідерландських ЗМІ, кияни заплатили за нападника 3,5 млн євро. Спочатку кияни планували витратити 3 млн, але Віллем ІІ не влаштувала ця сума. "Біло-синім" довелося запропонувати ще 500 тисяч, аби отримати згоду клубу.

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