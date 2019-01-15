Фран Соль вилетів до Києва – Динамо перевищило свій бюджет на трансфер форварда

Іспанський нападник Фран Соль незабаром прибуде у Київ.

Іспанський форвард Фран Соль вилетів до Києва, де пройде медогляд та підпише контракт з київським Динамо.

Фран Соль стане гравцем Динамо – Віллем ІІ таки погодився відпустити футболіста

За інформацією нідерландських ЗМІ, кияни заплатили за нападника 3,5 млн євро. Спочатку кияни планували витратити 3 млн, але Віллем ІІ не влаштувала ця сума. "Біло-синім" довелося запропонувати ще 500 тисяч, аби отримати згоду клубу.