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Динамо завтра представить Соля, гравець вже прибув у Київ – журналіст

21:19 683 Читать на русском
Динамо завтра представить Соля, гравець вже прибув у Київ – журналіст
Фран Соль / фото із соцмереж

Іспанський нападник Фран Соль вже завтра повинен підписати контракт з Динамо, про це повідомив журналіст Кирило Крижановський.

"Якщо не трапиться нічого надзвичайного, то Динамо завтра представить Франа Соля в статусі нового гравця команди.

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Іспанець вже в Києві, медогляд, формальності, всяке таке. Сьогодні представити не встигають, та й немає в цьому потреби", – написав Крижановський в Твіттері.

За інформацією нідерландських ЗМІ, кияни заплатили за нападника 3,5 млн євро. Спочатку кияни планували витратити 3 млн, але Віллем ІІ не влаштувала ця сума. "Біло-синім" довелося запропонувати ще 500 тисяч, аби отримати згоду клубу.

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