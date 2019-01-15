toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО

Конкурент Луніна в Реалі Касілья за крок від переходу в Лідс

14:21 368 Читать на русском
Конкурент Луніна в Реалі Касілья за крок від переходу в Лідс
Кіко Касілья / getty images

Голкіпер Реала Кіко Касілья продовжить кар'єру на Туманному Альбіоні.

За інформацією Marca, воротар пропустив сьогоднішнє тренування Реала через те, що залагоджує останні деталі переходу в Лідс.

Леганес відреагував на можливий перехід Луніна в Уеску: 3 варіанти для українського воротаря на другу частину сезону

32-річний Касілья наразі є третім воротарем "вершкових" після Тібо Куртуа і Кейлора Наваса. Влітку він відмовився покидати Сантьяго Бернабеу, тому в оренду в Леганес відправили українця Андрія Луніна.

Очікується, що Кіко буде конкурувати за місце в основі Лідса з Пікоком-Фарелом.

Касілья перейшов у Реал в 2015 році з Еспаньйола. За цей час страж воріт зіграв 43 матчі. У поточному сезоні Касілья не зіграв у жодному з матчів.

"Коли ми додзвонились, він вже переглянув 7 матчів Лідса": перфекціоніст Б'єлса відроджує легендарний клуб із Йоркшира

Теги
Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Трансфери Чемпіоншип Кіко Касілья Кіко Касілья Лідс Лідс Трансфери Реал Мадрид Трансфери Чемпіонату Англії
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
год
:
45
хв
Анже
20:00
Бордо
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук