Конкурент Луніна в Реалі Касілья за крок від переходу в Лідс

Голкіпер Реала Кіко Касілья продовжить кар'єру на Туманному Альбіоні.

За інформацією Marca, воротар пропустив сьогоднішнє тренування Реала через те, що залагоджує останні деталі переходу в Лідс.

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32-річний Касілья наразі є третім воротарем "вершкових" після Тібо Куртуа і Кейлора Наваса. Влітку він відмовився покидати Сантьяго Бернабеу, тому в оренду в Леганес відправили українця Андрія Луніна.

Очікується, що Кіко буде конкурувати за місце в основі Лідса з Пікоком-Фарелом.

Касілья перейшов у Реал в 2015 році з Еспаньйола. За цей час страж воріт зіграв 43 матчі. У поточному сезоні Касілья не зіграв у жодному з матчів.

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