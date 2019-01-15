Ювентус та Мілан ще не зіграли, а цей матч вже ненавидить вся країна – Суперкубок Італії перетворився на фарс

В Італії ніхто не вважає Суперкубок дуже важливим трофеєм, а події, що передували його організації в Саудівській Аравії, загрожують звести важливість матчу між Ювентусом та Міланом нанівець.

У середу, 16 січня, Мілан та Ювентус втретє розіграють між собою Суперкубок Італії. Наразі команди ділять рекорд за кількістю перемог, по 7 разів завоювавши трофей. Могло б здатися, що статус суперників та можливість для когось стати одноосібним рекордсменом будуть лише підігрівати ажіотаж навколо протистояння. Натомість в Італії активно закликають бойкотувати перегляд цього матчу.

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Суперкубок Італії не має того великого значення, що й Скудетто або Кубок країни – ні для команд, ні для вболівальників. Саме через це Федерація футболу Італії (FIGC) активно використовує його для популяризації кальчо за кордоном. За останні 10 років поєдинок за цей трофей 7 разів відбувався не на Апеннінах: тричі вирішальний матч приймав Пекін, двічі Доха та одного разу Шанхай.

Спочатку планувалося, що гра за Суперкубок повинна відбутися перед початком регулярного сезону. Вже навіть була затверджена дата – 12 серпня 2018 року. Однак Саудівська Аравія зробила дуже щедру, перш за все фінансову, пропозицію і матч перенесли до аравійського міста Джидда. Повідомлялося, що Ювентус та Мілан отримають від організаторів по 3,15 млн євро, а ще 700 тисяч заробить FIFC.

Такий перебіг подій здавався вигідним для всіх сторін. Однак невдовзі трапилася подія, яка поставила під сумнів доречність проведення цього матчу на Аравійському півострові. Справа в тому, що 2 жовтня минулого року журналіст Джамаль Хашоггі зник безвісти після візиту в консульство своєї країни у Стамбулі. 20 жовтня Міністерство закордонних справ Саудівської Аравії заявило, що Хашоггі був випадково убитий під час раптової бійки у будівлі консульства.

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Правозахисна організація "Міжнародна амністія" (Amnesty International) однією з перших закликала Мілан та Ювентус відмовитись грати за Суперкубок Італії в Саудівській Аравії після вбивства Хашоггі, який прославився критичною позицією щодо політики уряду своєї країни.

В Італії преса та активна громадськість теж агітували за перенесення матчу. Зокрема, колишній міністр спорту Італії Лука Лотті заявив: "Ми повинні негайно скасувати попереднє рішення. Те, що сталося в посольстві Саудівської Аравії у Стамбулі, не може пройти безшумно".

У кабінетах Ліги Кальчо цей інцидент, звісно, не залишився непоміченим, але посол Італії в Ер-Ріяді (столиці Саудівської Аравії) Лука Феррарі провів зустріч з президентом Серії А Гаетано Міккіче і попросив того не відмовлятися від запланованого, щоб не порушити міжнародні відносини.

Саме незмінним політичним вектором Італії Міккіче мотивував рішення залишити всі домовленості в силі: "Футбол є частиною італійської культури і економіки, на міжнародній арені він також повинен відображати позицію своєї країни. Саудівська Аравія є найбільшим торговим партнером Італії на Близькому Сході. Десятки важливих італійських компаній торгують там. Жодна з них не розірвала відносини після вбивства Хашоггі". Підтримав очільника Ліги Кальчо і президент Олімпійського комітету Італії Джованні Маладжо, звинувативши лідерів протестного руху у лицемірстві, оскільки ті не виступали проти існуючих торгових угод між країнами.

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Після Нового року активісти, які агітують за скасування матчу, отримали ще один привід для критики. Справа в тому, що організатори опублікували інформацію щодо квитків і тоді з’ясувалося, що жінки можуть перебувати лише на так званих "сімейних секторах" і лише у супроводі чоловіків. Це сколихнуло чергову хвилю протестів.

Віце-прем’єр Італії та запеклий вболівальник Мілана Маттео Сальвіні не приховував свого розчарування: "Те, що Суперкубок Італії проводиться в ісламській країні, де жінки не можуть потрапити на стадіон, якщо їх не супроводжують чоловіки, – це сумно, огидно, просто безглуздя. Я не буду дивитися гру".

"Футбольні чиновники продають права на матчі, але їм не можна дозволяти торгувати правами жінок", – написала у Twitter Лаура Болдріні активістка, яка бореться за права жінок. Проте навіть цю ситуацію Міккіче зумів використати на свою користь: "Суперкубок Італії увійде в історію як перший офіційний міжнародний футбольний турнір, на якому саудівським жінкам було дозволено дивитися поєдинок наживо".

Також здійснила спробу вплинути на італійських чиновників катарська компанія beIN Sports, яка володіє ексклюзивними правами показу багатьох спортивних заходів на території Близького Сходу. Катарці заявили, що не можна проводити такий турнір у країні, яка сприяє електронному піратству. Зазначається, що beoutQ безперешкодно транслює у Саудівській Аравії контент beIN Sports.

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Найгірше в цій ситуації те, що думка футбольних клубів, які безпосередньо візьмуть участь у матчі, практично нікого не цікавить. Так, вони отримають фінансову вигоду та можливість здобути нових прихильників в арабському регіоні, але нікому не може сподобатися, що їхнє ім’я буде причетне до стількох скандалів відразу.

Щодо цього вичерпно висловився головний тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі: "Я не політик і не хочу ним бути, але контракт був підписаний Серією А, і ми повинні провести зустріч там. Італія має економічні зв'язки з Саудівською Аравією. Нам сказали грати там, і це те, що ми повинні зробити".

На жаль, нинішнє співвідношення сил між Ювентусом та Міланом ніяк не в змозі змінити інформаційний фон навколо матчу за Суперкубок Італії. Здається, що "россонері" не зможуть завадити Кріштіану Роналду здобути перший трофей у складі "Старої синьйори". Однак ця історія зовсім не про спорт. Просто коли наступного разу почуєте фразу, що "футбол – поза політикою", згадайте про все, що передувало проведенню цього матчу у Саудівській Аравії.

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