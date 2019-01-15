Зоря підписала двох новачків – до команди може приєднатися екс-форвард збірної, який грав у Росії

Ряди луганського клубу поповнили Максим Білий та Неманья Івановіч, Пилип Будківський перебуває на перегляді.

Луганська Зоря оголосила про підписання двох новачків, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Новачком луганської Зорі став 21-річний сербський нападник Неманья Івановіч. До недавнього часу цей футболіст був задіяний в складі белградського футбольного клубу Сінджеліч.

Також повернувся у Зорю захисник Максим Білий, який донедавна захищав кольори Маріуполя.

У розташуванні луганського клубу перебуває і Пилип Будківський, який виступає за французький Сошо.

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