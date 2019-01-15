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Вернидуб: Я як тренер не бачу сенсу брати Сватка на збори

20:27 746 Читать на русском
Вернидуб: Я як тренер не бачу сенсу брати Сватка на збори
Юрій Вернидуб / фото із соцмереж

Головний тренер Зорі Юрій Вернидуб розповів про кадрову ситуацію в команді.

"Я розмовляв зі Сватком. Я як тренер не бачу сенсу брати його на збори. Через півроку у нього закінчується контракт. Краще на цю позицію я буду награвати тих, хто молодший. Життя триває. Важливо, щоб Саша все розумів і був готовий до цієї ситуації.

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Приїдуть молоді іноземні футболісти. Всіх переглянемо, відстежимо. Якщо буде щось хороше з них, то звичайно, візьмемо. Є можливість. Чому б когось не подивитися? Тим більше, на першому зборі. Потім вже часу не буде. Потрібно буде готуватися до решти матчів першого кола.

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Прийми навіть на зборі немає. Як і зі Сватком. Це життя. Такі ситуації бувають у кожного спортсмена і тренера. Іноді доводиться різати ножем по живому. Нікуди від цього не втечеш", – цитує Вернидуба офіційний сайт Зорі.

Теги
Василь Прийма Василь Прийма Олександр Сваток Олександр Сваток Зоря Зоря Юрій Вернидуб Юрій Вернидуб
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