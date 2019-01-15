Вернидуб: Я як тренер не бачу сенсу брати Сватка на збори

Головний тренер Зорі Юрій Вернидуб розповів про кадрову ситуацію в команді.

"Я розмовляв зі Сватком. Я як тренер не бачу сенсу брати його на збори. Через півроку у нього закінчується контракт. Краще на цю позицію я буду награвати тих, хто молодший. Життя триває. Важливо, щоб Саша все розумів і був готовий до цієї ситуації.

Рафаїлов розповів, чому відправив Сватка у дубль

Приїдуть молоді іноземні футболісти. Всіх переглянемо, відстежимо. Якщо буде щось хороше з них, то звичайно, візьмемо. Є можливість. Чому б когось не подивитися? Тим більше, на першому зборі. Потім вже часу не буде. Потрібно буде готуватися до решти матчів першого кола.

Зоря підписала двох новачків – до команди може приєднатися екс-форвард збірної, який грав у Росії

Прийми навіть на зборі немає. Як і зі Сватком. Це життя. Такі ситуації бувають у кожного спортсмена і тренера. Іноді доводиться різати ножем по живому. Нікуди від цього не втечеш", – цитує Вернидуба офіційний сайт Зорі.