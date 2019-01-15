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Ігуаїн може пропустити матч за Суперкубок Італії через перехід до Челсі

16:19 175 Читать на русском
Ігуаїн може пропустити матч за Суперкубок Італії через перехід до Челсі
Гонсало Ігуаїн / reuters

Форвард "россонері" Гонсало Ігуаїн ризикує не зіграти у завтрашньому матчі за Суперкубок проти Ювентуса.

Аргентинський нападник може пропустити матч за Суперкубок Італії через переговорний процес із Челсі, стверджує Sky Sport Italia.

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Очікується, що місце на вістрі атаки Мілана завтра посяде Патрік Кутроне.

Зазначається, що Челсі, Мілан та Ювентус ще не досягли консенсусу щодо трансферу, адже міланський клуб вимагає повернути половину від суми, яка була заплачена за оренду Ігуаїна (9 млн євро).

Ювентус та Мілан ще не зіграли, а цей матч вже ненавидить вся країна – Суперкубок Італії перетворився на фарс

Суперкубок Італії

Ювентус - Мілан: Середа 16 січня 2019

Ювентус
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