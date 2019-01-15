Різеспор презентував новачків – Морозюк дізнався ігровий номер

Турецький Різеспор презентував у статусі гравців команди захисника Миколу Морозюка та нападника Прежюса Накульма.
"Трансфер відбувся доволі неочікувано. Знаючи, в якому становищі знаходиться клуб, хочу допомогти йому зберегти місце у Суперлізі. Звісно, кожному потрібен час на даптацію, але я знаю, що в мене його немає", – сказав Морозюк. В новому клубі Микола виступатиме під 15-м номером.
Морозюк пройшов медогляд та провів перше тренування у Різеспорі
Нагадаємо, що Морозюк перейшов у Різеспор на правах піврічної оренди з Динамо. Варто відзначити, що за турецький клуб вже виступає екс-динамівець Олександр Гладкий.
Наразі нова команда Морозюка знаходиться на останньому місці в турнірній таблиці турецької Суперліги, маючи у своєму активі 12 очок.
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