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Чех вирішив завершити кар'єру

13:42 340 Читать на русском
Чех вирішив завершити кар'єру
Петр Чех / Фото: ФК Арсенал

Чеський голкіпер Арсенала Петр Чех припинить професійну кар'єру після сезону 2018/19.

Голкіпер Арсенала Петр Чех завершить кар'єру після поточного сезону. Про це написав сам футболіст у своєму Twitter.

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Цікаво, що сезон 2018/19 є для нього 20-м на професійному рівні. За цей час він захищав кольори чеських клубів Хмел та Спарта, а потім став гравцем французького Ренна. У 2004 році Чех став гравцем Челсі, в якому провів 11 років. Після цього одягнув светр Арсенала, в якому і планує завершити кар'єру.

За національну збірну Чех провів 124 матчі, в яких пропустив 115 голів.

Декілька разів він ставав найкращим голкіпером АПЛ та Ліги чемпіонів, а в 2005 році був визнаний найкращим воротарем світу.

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Теги
Петр Чех Петр Чех Арсенал Арсенал Англія
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