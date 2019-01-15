Фран Соль стане гравцем Динамо – Віллем ІІ таки погодився відпустити футболіста

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Манчестер Сіті – Вулверхемптон: перемога "містян" у півноги, приреченість "вовків" та сумний сигнал для ЗінченкаАнглія — 02:33 1826
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