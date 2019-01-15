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Фран Соль стане гравцем Динамо – Віллем ІІ таки погодився відпустити футболіста

10:54 1197 Читать на русском
Фран Соль стане гравцем Динамо – Віллем ІІ таки погодився відпустити футболіста
Фран Соль / Фото: соцмережі

Історія з трансфером іспанського форварда Франа Соля у київське Динамо добігає до завершення.

Раніше лунала інформація, що Віллем ІІ не захотів відпускати Франа Соля в Динамо, що засмутило самого футболіста.

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Втім, киянам таки вдалося "дотиснути" нідерландський клуб, повідомляє видання AD.nl.

За інформацією порталу, Соль поставить підпис під 5-річним контрактом з Динамо.

Соль став гравцем Віллем ІІ у 2016 році, провів за клуб 79 матчів та забив 39 голів.

Змінив понад 25 клубів, втрачав роботу після 3 матчів. Фабрі – новий наставник Карпат, з яким у них "ідеальний союз"

Теги
Головне Фран Соль Фран Соль Динамо Динамо Трансфери Віллем ІІ Віллем ІІ Трансфери Динамо Київ
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