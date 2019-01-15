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Бешикташ незабаром оголосить про трансфер Коноплянки, – ЗМІ

12:12 1098 Читать на русском
Бешикташ незабаром оголосить про трансфер Коноплянки, – ЗМІ
Євген Коноплянка / Фото: ФК Шальке

Український вінгер Шальке Євген Коноплянка може продовжити кар'єру у чемпіонаті Туреччини.

Бешикташ та Шальке домовились про перехід українського хавбека Євгена Коноплянки, стверджує портал SuperHaber.

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Повідомляється, що про трансфер буде оголошено найближчим часом.

Деталі угоди не уточнюються, але раніше повідомлялося, що турецький клуб розглядає варіант з орендою українця.

У поточному сезоні 29-річний хавбек провів 14 матчів і зробив 2 асисти.

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Теги
Євген Коноплянка Євген Коноплянка Шальке Шальке Бешикташ Бешикташ Німеччина Трансфери Чемпіонату Німеччини
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