Бешикташ незабаром оголосить про трансфер Коноплянки, – ЗМІ

Італія — 12:00 3625
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Ювентус та Мілан ще не зіграли, а цей матч вже ненавидить вся країна – Суперкубок Італії перетворився на фарс
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Фран Соль стане гравцем Динамо – Віллем ІІ таки погодився відпустити футболістаУкраїна — 10:54 2435
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Бондаренко підпише з Шахтарем попередній контракт – Олександрія не отримає коштів за трансферУкраїна — 10:01 2411
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Манчестер Сіті – Вулверхемптон: перемога "містян" у півноги, приреченість "вовків" та сумний сигнал для ЗінченкаАнглія — 02:33 2123
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Федецький, Голодюк та ще 2 гравці Карпат, швидше за все, не поїдуть з командою на збориУкраїна — 00:10 2135
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