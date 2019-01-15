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Карпати попрощалися з Підківкою

14:08 1 Читать на русском
Карпати попрощалися з Підківкою
Роман Підківка / Фото: ФК Карпати

Голкіпер Роман Підківка шукатиме нове місце працевлаштування.

Воротар Роман Підківка покинув Карпати, повідомляє офіційний сайт клубу.

Чех вирішив завершити кар'єру

У 23-річного голкіпера закінчився контракт з "левами".

Загалом за львівську команду клубний вихованець провів 47 матчів у чемпіонатах УПЛ, у яких пропустив 66 голів. Також Підківка регулярно викликався до різноманітних молодіжних збірних України.

Змінив понад 25 клубів, втрачав роботу після 3 матчів. Фабрі – новий наставник Карпат, з яким у них "ідеальний союз"

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Роман Підківка Роман Підківка Карпати Карпати
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