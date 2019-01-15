Леганес презентував Кравця

Іспанія — 18:57 2338
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Плани Реала щодо Луніна кардинально змінилися – клуб хоче повернути українця собі на другу частину сезону
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Рівно 20 років тому Реал оформив один з найбожевільніших трансферів у своїй історії – цей півзахисник грав і за ДинамоІспанія — 17:09 6978
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Карпати на порозі змін: 8 юних талантів, на яких варто звернути увагу Фабрі ГонсалесуСергій Тищенко — 14:30 4163
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Чех вирішив завершити кар'єруАнглія — 13:42 1591
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Ювентус та Мілан ще не зіграли, а цей матч вже ненавидить вся країна – Суперкубок Італії перетворився на фарсІталія — 12:00 5481
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