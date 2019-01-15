Леганес презентував Кравця

Леганес представив захисника збірної України Василя Кравця у статусі нового гравця команди.

"Я щасливий, я вже помітив, що Леганес – це сім'я, всі дуже близькі. Виступи за цей клуб зроблять мене сильнішим та більш професійним", – сказав Кравець.

Василь Кравець провів перше тренування з Леганесом

Нагадаємо, українець перейшов у мадридський клуб з Луго, який виступає в Сегунді. Повідомлялося, що Леганес заплатить 2 млн євро, які між собою розділять Луго та львівські Карпати.

Тепер на Бутарке гратимуть одразу 2 українських легіонери, адже на правах оренди у мадридського Реала також виступає голкіпер Андрій Лунін.

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