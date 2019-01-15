Коноплянка пропустив тренування Шальке

Півзахисник Шальке Євген Коноплянка не брав участі у сьогоднішньому тренуванні гельзенкірхенців.

Коноплянка не вийшов на сьогоднішнє тренування своєї команди через хворобу, повідомляє RevierSport.

Раніше повідомлялося, що українець знаходиться за крок від переходу в Бешикташ. Також у трансфері виконавця зацікавлений Фенербахче.

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Керівництво Шальке хоче продати Коноплянку, але охочих немає через високу зарплату українця. Бешикташ і Фенербахче відмовилися купувати Євгена, але готові взяти його в оренду.

У поточному сезоні 29-річний хавбек збірної України провів за Шальке 14 матчів і зробив 2 асисти.

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