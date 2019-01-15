"Колумбійський Неймар" – Карраскаля сватають у Рівер Плейт

Вінгер Карпат Хорхе Карраскаль може продовжити кар'єру у чемпіонаті Аргентини.

Аргентинський Рівер Плейт націлився на хавбека Карпат Хорхе Карраскаля, повідомляє TycSport.

Бешикташ незабаром оголосить про трансфер Коноплянки, – ЗМІ

Переможець Кубка Лібертадорес зацікавився колумбійцем після того, як не зумів підписати іншого хавбека. Також повідомляється, що клубу запропонували Карраскаля представники самого футболіста.

У поточному сезоні УПЛ Карраскаль зіграв 16 матчів та відзначився лише одним асистом.

Бондаренко підпише з Шахтарем попередній контракт – Олександрія не отримає коштів за трансфер