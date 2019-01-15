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"Колумбійський Неймар" – Карраскаля сватають у Рівер Плейт

12:38 680 Читать на русском
"Колумбійський Неймар" – Карраскаля сватають у Рівер Плейт
Хорхе Карраскаль / Фото: ФК Карпати

Вінгер Карпат Хорхе Карраскаль може продовжити кар'єру у чемпіонаті Аргентини.

Аргентинський Рівер Плейт націлився на хавбека Карпат Хорхе Карраскаля, повідомляє TycSport.

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Переможець Кубка Лібертадорес зацікавився колумбійцем після того, як не зумів підписати іншого хавбека. Також повідомляється, що клубу запропонували Карраскаля представники самого футболіста.

У поточному сезоні УПЛ Карраскаль зіграв 16 матчів та відзначився лише одним асистом.

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Теги
Карпати Карпати Трансфери Рівер Плейт Рівер Плейт Трансфери чемпіонату України Хорхе Карраскаль Хорхе Карраскаль
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